Riassunto: Sweep lancia la prima soluzione tecnica conforme alle rigorose norme dell’Unione Europea concernenti la comunicazione societaria sulla sostenibilità

Sweep for Compliance raccoglie, misura e rendiconta dati sui fattori ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa) e sulle emissioni di anidride carbonica, consentendo alle aziende di prepararsi per importanti modifiche regolatorie e di evitare considerevoli rischi riguardanti la compliance.

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Sweep, società che sviluppa l’omonima piattaforma per la gestione dei problemi ESG e delle emissioni di anidride carbonica, oggi ha lanciato Sweep for Compliance, la prima soluzione per una rendicontazione affidabile, trasparente e pronta per gli audit in conformità alla nuova Direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (CSRD) dell’UE.

Entro il 2025 circa 50.000 aziende europee e almeno 10.000 aziende straniere con sede nell’UE rientreranno nell’ambito della CSRD e pertanto saranno obbligate a comunicare informazioni di natura non finanziaria relative al 2024.

