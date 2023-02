Riassunto: Sweep aiuta le aziende a promuovere la sostenibilità nell’intera supply chain

Sweep for Supply Chain consente alle imprese e ai loro fornitori di controllare i dati sulla logistica, per poter centrare gli obiettivi in materia di riduzione e preparare le attività al futuro.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Sweep, la piattaforma per la gestione e la riduzione del carbonio, ha lanciato Sweep for Supply Chain, una soluzione che sfrutta la collaborazione tra aziende e fornitori per ottenere una visione completa sulle emissioni indirette Scope 3 e anticipare rischi e opportunità legati alla supply chain.

Secondo una relazione a cura del Forum economico mondiale, oltre i due terzi dell’impronta globale delle aziende sono generati dalla loro supply chain e questo, dato l’alto numero di fornitori, rende difficile monitorare e ridurre le emissioni.

