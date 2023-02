Riassunto: Swave Photonics, QART Medical e PhosPrint salgono sul podio alla SPIE Startup Challenge 2023

La competizione per start-up e scale-up (“Pitch Competition”) annuale premia innovazioni nel campo della fotonica applicate ai settori sanitario e dell’alta tecnologia





BELLINGHAM, Washington–(BUSINESS WIRE)–Ieri, nel corso di una cerimonia tenutasi in occasione di SPIE Photonics West, Swave Photonics – grazie ai suoi chip olografici eXtended Reality basati sulla tecnologia proprietaria della fotonica diffrattiva – è stata annunciata vincitrice del primo premio, del valore di 10.000 dollari, della 13esima edizione annuale della SPIE Startup Challenge.

QART Medical, che utilizza la biofotonica e dati per analisi tridimensionali degli spermatozoi durante la fecondazione in vitro, ha ricevuto 5.000 dollari per essersi piazzata seconda. PhosPrint è arrivata terza, vincendo 2.500 dollari, grazie all’innovativa tecnologia di biostampa che ripara in vivo il tessuto umano durante un intervento chirurgico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Daneet Steffens



Direttrice pubbliche relazioni



daneets@spie.org

+1 360 685 5478



@SPIEtweets