Riassunto: Sviluppatori di giochi per dispositivi mobili, assumete il pieno controllo del gioco! Xsolla lancia Web Shop per i giochi per dispositivi mobili

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, leader globale nel commercio di videogiochi, continua ad aprire le porte a nuove opportunità di guadagno per gli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili. Sulla base dei recenti cambiamenti apportati alle regole di Apple per l’App Store, gli sviluppatori potranno ora raccogliere le informazioni di contatto dei giocatori e utilizzarle per contattare i giocatori al fine di gestire i pagamenti al di fuori degli acquisti in-app.





Ideato appositamente a questo scopo, Xsolla Web Shop consente agli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili di creare negozi sul proprio sito web. Utilizzando Web Shop, i giocatori potranno acquistare articoli dei giochi, valute virtuali, abbonamenti, account giocatore integrativi e non solo, il tutto a un importo pari soltanto al 5% per transazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Viktoria Rogozhnikova



v.rogozhnikova@xsolla.com