Riassunto: Sviluppato il primo system on chip nell’ambito di un progetto pionieristico tra l’Università di Tampere, Finlandia, e alcune aziende

TAMPERE, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–È stato completato il progetto del primo system on chip (SoC) dal consorzio finlandese SoC Hub. I partner del progetto si concentreranno ora sul miglioramento dello stesso, dell’automazione e delle prestazioni del SoC. Il primo dei tre chip a essere sviluppato dal consortium sarà pronto per la distribuzione all’inizio del 2022. Il progetto contribuisce al rafforzamento della sovranità tecnologica dell’Europa.





Il consorzio finlandese SoC Hub si è proposto di sviluppare il dominio del progetto dei SoC come un pioniere in Europa e per migliorare la posizione competitiva della Finlandia.

