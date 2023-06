Riassunto: Superior Graphite realizzerà 24.000 tonnellate all’anno di capacità di materiale anodico-attivo a un terzo del costo di CapEx

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Superior Graphite, importante produttore di grafite, prevede la costruzione di un impianto di materiali anodici da 180 milioni di dollari per soddisfare la domanda in forte ascesa di veicoli elettrici (EV) e di accumulo di energia sui mercati nordamericani ed europei. Il materiale anodico-attivo (AAM) all’avanguardia dell’azienda permette e accelera la transizione energetica. La struttura principale si troverà a Hopkinsville, Kentucky, con ulteriore capacità a Sundsvall, Svezia. L’innovativa tecnologia produttiva di Superior Graphite e le attività consolidate in queste sedi risulterà in un processo produttivo continuo, che ridurrà notevolmente le richieste di capitale e i costi operativi.

Contacts

Per maggiori informazioni contattare:

Carsten Wehling, COO Superior Graphite



Email: cwehling@superiorgraphite.com

Per maggiori informazioni relative alla raccolta di capitali, contattare:

Harald Saetvedt, CEO Accelerate Capital



Email: hs@acceleratecapital.no

Fredrik Jonsberg, Senior Director Stanhope Capital



Email: fjonsberg@stanhopecapital.com