Riassunto: Sumitomo SHI FW (SFW) aggiunge le soluzioni di CADMATIC per sostenere ulteriormente la digitalizzazione, le progettazioni guidate dai dati la gestione progetti

TURKU, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–SFW è un fornitore di energia, conservazione energetica e tecnologie e servizi ambientali per il settore energetico globale e ha ora sottoscritto un accordo con CADMATIC Ltd per implementare il progetto dell’impianto CADMATIC 3D e le soluzioni di gestione informatica nei loro progetti tecnologici in Finlandia, Polonia, India e Cina.

L’obiettivo dell’investimento è abbreviare i tempi richiesti per la progettazione, lo sviluppo tecnologico e la costruzione, migliorare la qualità del design, e armonizzare i metodi di lavoro nell’intera rete internazionale di sedi e appaltatori.

La progettazione e la realizzazione di una centrale energetica è un processo estremamente complesso che richiede l’integrazione di diverse discipline, dalla progettazione allo sviluppo tecnologico, alla fabbricazione e molti fornitori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Maggiori informazioni:



CADMATIC



Martin Brink, Marketing & PR Specialist



tel. + 27 76 593 0010



martin.brink@cadmatic.com