Riassunto: Streetbeat lancia SmartPilot: la gestione dei portafogli potenziata da ChatGPT

Streetbeat, una piattaforma finanziaria all’avanguardia potenziata dall’AI, introduce un servizio innovativo per gli investimenti che unisce l’AI generativa e l’analisi di notizie dai mercati in tempo reale per rivoluzionare la gestione dinamica dei portafogli.

PALO ALTO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Streetbeat, nota per le sue strategie di investimento brevettate generate dall’AI, è lieta di annunciare il lancio di SmartPilot, un servizio di investimenti all’avanguardia che gestisce attivamente i portafogli sulla base di analisi di notizie in tempo reale utilizzando ChatGPT4.

SmartPilot utilizza l’AI generativa e algoritmi proprietari per analizzare vaste quantità di dati di notizie in tempo reale. Adattando dinamicamente le allocazioni dei portafogli, SmartPilot identifica le opportunità per incrementare l’esposizione a società con copertura di notizie positive, riducendo allo stesso tempo l’esposizione in caso di eventi negativi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Damian Scavo



info@streetbeat.com