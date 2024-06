Riassunto: StorMagic presenta la soluzione HCI più conveniente per ambienti Edge e PMI

StorMagic SvHCI™ consente ai clienti di risparmiare più del 62% rispetto a VMware

BRISTOL, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–StorMagic®, azienda che si dedica alla risoluzione dei problemi di dati edge a livello globale, ha annunciato oggi il lancio di SvHCI, che integra un hypervisor e una capacità di rete virtuale con la collaudata tecnologia di storage virtuale del provider, utilizzata da migliaia di clienti in tutto il mondo. Questa soluzione HCI (infrastruttura iperconvergente) full-stack è creata appositamente per ambienti Edge e PMI e include l’assistenza clienti interna 24x7x365 di StorMagic.





Stando a quanto riportato nel documento Gartner® Market Guide for Full-Stack Hyperconverged Infrastructure Software 2024, “il 30% della base di soluzioni HCI full-stack installate non leader di mercato installata nel 2024 raggiungerà il 60% entro il 2029.”* StorMagic ritiene che tale dato dimostri l’elevato interesse in crescita per questo tipo di architettura di storage e di calcolo nel settore, sulla scia della profonda trasformazione del mercato registrata quest’anno.

