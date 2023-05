Riassunto: Stonepeak firma la ricapitalizzazione della società nel portafoglio euNetworks assieme a investimenti strategici da parte di APG e IMCO

NEW YORK e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Stonepeak, importante azienda di investimenti alternativi specializzata in infrastrutture e beni immobiliari, oggi ha annunciato la ricapitalizzazione di euNetworks, una società di infrastrutture di ampiezza di banda in Europa Occidentale. La ricapitalizzazione viene effettuata come vendita di euNetworks associata ad un veicolo gestito da Stonepeak assieme a investimenti strategici da parte di APG Asset Management (APG) e Investment Management Corporation di Ontario (IMCO).

euNetworks è un importante fornitore di centri dati e connettività su cloud incentrato sulla fornitura di prodotti e soluzioni scalabili e basati sulla fibra ottica a clienti nei settori wholesale, finanza, contenuti, media, data center e imprese.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

