Riassunto: Stonebranch nominata Leader nel 2024 Gartner® Magic Quadrant™ per le Service Orchestration and Automation Platforms (SOAP)

Stonebranch posizionata nel Leader Quadrant sulla base della completezza della visione e capacità di esecuzione.





ALPHARETTA, Ga.–(BUSINESS WIRE)–Stonebranch, un fornitore leader di soluzioni per il coordinamento e l’automazione dei servizi, oggi ha annunciato di essere stata posizionata da Gartner come Leader nel Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms (SOAP) per la sua offerta, Universal Automation Center (UAC).1 La valutazione si è basata su criteri specifici che analizzano la completezza generale della visione e la capacità di esecuzione della società.

“Siamo onorati di essere riconosciuti come Leader nel Gartner Magic Quadrant per le piattaforme di coordinamento e automazione dei servizi”, ha dichiarato Giuseppe Damiani, CEO di Stonebranch.

