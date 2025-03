Riassunto: Stonebranch annuncia una crescita record nel 2024 e punta all’innovazione nel 2025 e oltre

Il 2024 è stato un anno di svolta, caratterizzato da riconoscimento del settore, sviluppi strategici e portafogli di partner e clienti in crescita.

ALPHARETTA, Georgia--(BUSINESS WIRE)--Stonebranch, fornitore leader di soluzioni per l'orchestrazione e l'automazione dei servizi, ha registrato un altro anno di crescita e innovazione notevoli. Sulla scia del successo del 2023, l'azienda ha ampliato la propria offerta con importanti sviluppi di prodotto, nuove partnership strategiche e una base clienti più ampia, consolidando ulteriormente la propria leadership nel settore dell'automazione IT.

Il 2024 è anche l'anno di un importante traguardo per Stonebranch: il suo 25° anniversario. Per un quarto di secolo, Stonebranch è stata all'avanguardia nell'automazione IT, offrendo alle organizzazioni di tutto il mondo soluzioni di orchestrazione innovative.

