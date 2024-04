Riassunto: Stockholm Exergi seleziona Hansen per l’automazione e l’ottimizzazione delle operazioni di trading di energia

MELBOURNE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Hansen Technologies (ASX:HSN), fornitore leader globale di software e servizi per i settori energetico, idrico e delle comunicazioni, è lieta di annunciare che Stockholm Exergi, un importante fornitore energetico in Svezia, sarà l’ultima aggiunta della comunità in crescita degli utenti di Hansen Trade. Abilitata da Hansen Trade, Stoccolma Exergi inizierà ad operare nel ruolo di parte responsabile del bilanciamento e sfrutterà la piattaforma per elaborare tutte le operazioni di trading nei mercati fisici dell’energia, comprese le negoziazioni nei mercati del giorno prima, infragiornaliero e dei servizi ausiliari.

Hansen Trade consente a Stockholm Exergi di partecipare a tutti i marketplace con uno strumento di trading automatico e un design moderno, cloud-native e modulare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

