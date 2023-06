Riassunto: stichd diventa partner ufficiale del team Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® per il merchandising

‘S-HERTOGENBOSCH, Paesi Bassi & SILVERSTONE, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Il partner licenziatario mondiale stichd ha siglato con il team Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® (Team AMF1) un accordo a lungo termine ottenendo i diritti esclusivi di progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti fanwear del gruppo a partire dal 2024.





stichd, un’azienda del gruppo PUMA, otterrà i diritti di distribuzione globale per la commercializzazione di abbigliamento e accessori del brand Team AMF1 per uomo, donna e bambino tramite diversi canali online e offline, oltre a diventare partner ufficiale del team per l’e-commerce.

“Siamo assolutamente entusiasti di collaborare con il team AMF1”, è il commento di Nina Nix, CEO di stichd.

