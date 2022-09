Riassunto: Stern Pinball annuncia i nuovi flipper James Bond 007

Con il premiato Insider Connected™

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Stern Pinball, Inc. lancia una nuova linea di flipper che celebrano i leggendari film di James Bond, capostipiti di un genere cinematografico di grande successo. La serie cardine ispirata a James Bond 007 mostra l’originale 007, Sean Connery, disponibile in Pro Edition, Premium Edition e Limited Edition (LE). Stern Pinball presenterà inoltre un flipper speciale in edizione limitata per commemorare il 60o anniversario di James Bond 007 che mostrerà tutti i sei attori che hanno interpretato James Bond.





In Dr. No (1962) Sean Connery lanciò 007 nel clima culturale del tempo, dando vita al leggendario personaggio letterario con scene d’azione di pura adrenalina, gadget inediti e straordinari effetti speciali, personaggi memorabili e cattivi indimenticabili.

