Riassunto: SteelEye, la RegTech in rapida espansione, annuncia una crescita dell’88% nel 2021

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–SteelEye, la società specializzata nella tecnologia per la conformità e nell’analisi dei dati, ha annunciato una crescita annua da record. Nel 2021 il fatturato è salito dell’88% su base annua e la società ora serve a livello mondiale oltre 120 clienti istituzionali, di cui alcuni acquisiti di recente, come Oppenheimer Europe Ltd e JonesTrading.

SteelEye, che ha sede nel Regno Unito e uffici a Londra, New York, Parigi, Bangalore e Braga, ha registrato una crescente domanda dei suoi servizi, di pari passo con il diffondersi in tutto il mondo delle esigenze di conformità normativa per le società finanziarie. Di conseguenza, lo scorso anno la società si è consolidata negli Stati Uniti grazie al supporto di round di finanziamento del valore di 17 milioni di dollari USA ottenuti nel 2020, e ha nominato a responsabile delle sue attività statunitensi il veterano del settore RegTech Brian Lynch.

