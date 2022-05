Riassunto: stc pay sale a quota 8 milioni di account sulla piattaforma aperta di Temenos

La piattaforma aperta di Temenos per il composable banking permette al principale portafoglio digitale del Medio Oriente di aumentare la propria attività all’insegna dell’efficienza, per rispondere all’aumento della domanda di servizi bancari digitali mobili

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN) oggi ha annunciato che stc pay, il portafoglio digitale leader in Medio Oriente, è disponibile sulla piattaforma aperta di Temenos per il composable banking. La piattaforma nativa sul cloud di Temenos ha supportato la crescita efficiente di stc pay a oltre 8 milioni di account.

stc pay semplifica le operazioni effettuate dai clienti, come la gestione del denaro su smartphone, l’invio e la ricezione di pagamenti da qualunque punto del mondo, lo shopping online e i prelievi di contante dagli sportelli bancomat.

