Riassunto: Stax nomina Sagar Bansal per rafforzare le competenze di FinTech e Financial Services

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Stax LLC, un’azienda globale di consulenza sulle strategie specializzata in due diligence commerciale, creazione di valore, e pianificazione delle uscite per società di private equity, aziende sostenute da PE, hedge fund e banche di investimento, ha annunciato la nomina di Sagar Bansal a Direttore della sede di Londra. Sagar arriva con oltre un decennio di esperienza nella consulenza strategica, avendo assistito clienti corporate e di private equity di grandi e medie dimensioni in oltre 100 operazioni in FinTech, software per Financial Services, servizi abilitati alla tecnologia e settori RegTech nel Regno Unito e in Europa occidentale e settentrionale durante il suo incarico presso EY-Parthenon e OC&C.









“Siamo entusiasti di accogliere nel team, in quanto la sua competenza in FinTech e la sua profonda comprensione dell’ecosistema dei Financial Services (FS) rafforzano ulteriormente la verticalizzazione del settore”, ha affermato Phil Dunne, Amministratore delegato per il Regno Unito. “Il prestigioso incarico di Londra nel settore Fintech, con molte start-up tecnologiche incentrate sul settore dei servizi finanziari, sottolinea l’importanza di questo spazio. Il dinamico settore dei FS nel Regno Unito rappresenta un punto di riferimento globale per l’adozione della tecnologia e l’esperienza di Sagar gli consente di supportare le operazioni di software FinTech e FS su scala internazionale. Il grande mercato accessibile per il software FS, spinto dalla continua trasformazione digitale, dai progressi tecnologici, e dall’innovazione nel settore FinTech, continua a registrare una forte crescita alimentata dagli investimenti di venture capital e private equity”.

