Riassunto: Startup di tutto il mondo raccoglieranno 30 milioni di euro a Odense, la capitale europea della robotica

ODENSE, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–La percentuale di riuscita è elevata, quando imprese emergenti alla ricerca di capitali e investitori propensi al rischio si incontrano all’Odense Investor Summit, l’ambiente robotico a maggior crescita in Europa. In base al successo riscosso dai summit precedenti, oltre la metà delle startup partecipanti riuscirà a trovare finanziamenti nel corso dell’evento dedicato al matchmaking. Quest’anno 15 aziende tecnologiche presenteranno le proprie invenzioni per l’automazione a un pubblico di 300 investitori.





Gli investitori sono sempre più interessati a individuare realtà redditizie tra le startup robotiche, con la progressiva affermazione dell’automazione e della tecnologia dei robot in un numero crescente di settori.

