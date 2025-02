Riassunto: Stablepharma si aggiudica un finanziamento EIC Accelerator da 2,5 milioni di euro, riconosciuta tra i 71 principali innovatori in Europa

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--L'azienda biotecnologica britannica Stablepharma Ltd ha ricevuto un finanziamento da 2,5 milioni di euro attraverso il prestigioso programma Accelerator del Consiglio europeo per l'innovazione (EIC). Il finanziamento riconosce la tecnologia farmaceutica all'avanguardia priva di raffreddamento dell'azienda, che soddisfa i rigorosi criteri EIC in materia di eccellenza, impatto e gestione del rischio.

Stablepharma è tra le 71 aziende di 16 Paesi europei selezionate per questo round di finanziamenti altamente competitivo, che ha visto un record di 1.211 proposte inoltrate nel 2024. Il finanziamento EIC Accelerator di quest'anno rappresenta il round più competitivo nella storia di Horizon Europe, sottolineando la domanda crescente di soluzioni innovative in tutti i settori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Laura Murphy

lmurphy@stablepharma.com