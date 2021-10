Riassunto: SSZN sceglie il chip NSI1000 di Newsight per i suoi avanzati sensori per le linee produttive dell’Industria 4.0

Firmato il primo contratto commerciale per l’acquisto di centinaia di migliaia di chip

NESS ZIONA, Israele–(BUSINESS WIRE)–Newsight Imaging Ltd., innovativa società attiva nel segmento dei semiconduttori che sviluppa sensori per la visione artificiale e chip e sistemi per la visione spettrale, ha annunciato la sigla di un accordo commerciale con SSZN, leader nello sviluppo di soluzioni smart per l’Industria 4.0 a supporto della supervisione delle linee di produzione automatizzate. Newsight fornirà a SSZN il suo nuovo e avanzato chip per sensori NSI1000.

L’accordo fa seguito a una riuscita fase di progettazione che ha visto SSZN effettuare la valutazione del chip NSI1000, con il solido supporto dei team tecnici di Newsight in Israele e a Shenzhen.

Contacts

Michal Cooper Michal.cooper@nstimg.com