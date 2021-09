Riassunto: SSIMWAVE sceglie la protezione del codice di Verimatrix per prevenire il reverse engineering della sua premiata piattaforma di esperienza video

La protezione di un prezioso IP di video di Hollywood aiuta SSIMWAVE a mantenere la competitività

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Notizie normative:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), azienda leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che SSIMWAVE Inc., azienda con sede in Ontario, Canada, è una dei suoi ultimi clienti ad integrare la tecnologia Code Protection di Verimatrix.

Il furto di IP è una minaccia crescente per le organizzazioni di tutto il mondo. Secondo le stime della Commission on the Theft of American Intellectual Property (Commissione sul furto della proprietà intellettuale statunitense) le perdite dovute al furto di IP si aggirano intorno ai $600 miliardi l’anno.

“Verimatrix vanta un lungo passato di successo nel settore dei media e dell’intrattenimento, pertanto quella di affidarci alle loro tecnologie di protezione dei codici è stata una scelta logica”, ha affermato Peter Olijnyk, Vicepresidente di Engineering presso SSIMWAVE.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per gli investitori di Verimatrix:

Richard Vacher Detournière



General Manager e Chief Financial Officer



+33 (0)4 42 905 905



finance@verimatrix.com

Contatto per i media di Verimatrix:

Matthew Zintel



+1 281 444 1590



matthew.zintel@zintelpr.com