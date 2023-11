Riassunto: Srijan, un’impresa Material, riceve un riconoscimento Acquia 2023 Engage per l’“Integrazione di uno stack tecnico a più alto impatto” relativa all’esperienza digitale INSEAD

– Srijan ottiene il terzo riconoscimento Engage per avere assicurato le esperienze digitali più ambiziose e produttive –

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Srijan, la business unit di tecnologia e ingegneria di Material, società di consulenza per la trasformazione dell’esperienza del cliente e la strategia globale, è orgogliosa di annunciare di essere stata nominata vincitrice del riconoscimento 2023 Acquia Engage per la sua collaborazione con la famosa scuola aziendale internazionale INSEAD – The Business School for the World®, nella categoria Integrazione di uno stack tecnico a più alto impatto.





I riconoscimenti Acquia Engage vengono conferiti ad aziende che vanno oltre per progettare e offrire esperienze digitali straordinarie utilizzando l’apposita piattaforma Acquia Open DXP.

