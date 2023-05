Riassunto: Spryker e TreviPay stringono una partnership strategica per offrire una scelta più ampia di pagamenti per mercati e venditori B2B globali

Ora i commercianti possono implementare TreviPay nella piattaforma di commercio digitale Spryker per integrare i termini netti e automatizzare la fatturazione al fine di agevolare le esperienze di pagamento digitale a prova di futuro e fidelizzare chi opera nel settore B2B

OVERLAND PARK, Kansas e BERLINO–(BUSINESS WIRE)–TreviPay e Spryker, società che sviluppa l’omonima piattaforma di commercio aziendale all’avanguardia per complessi casi d’uso nel settore B2B, nei mercati aziendali e nel Thing Commerce, oggi hanno annunciato la loro partnership in occasione del B2B Online Chicago 2023 finalizzata a integrare la rete globale TreviPay per i pagamenti B2B e la fatturazione nella piattaforma di mercato e commercio digitale di Spryker. Nel quadro dell’offerta di commercio componibile messa in atto da Spryker, che consente alle aziende di selezionare soluzioni avanzate e creare stack tecnologici altamente personalizzati, TreviPay ora può essere integrata per i commercianti allo scopo di offrire scelta e comodità agli acquirenti e automatizzare i conti creditore per i loro clienti aziendali.

