Riassunto: Speech Processing Solutions (SPS) diventa distributore di Nuance Dragon Medical One nella regione europea e dell’Asia-Pacifico

La scelta di Nuance è motivata da una collaudata collaborazione a lungo termine, dall’ottima reputazione nel settore, dall’orientamento globale e dalla solida mentalità orientata al cloud di SPS

VIENNA–(BUSINESS WIRE)–Speech Processing Solutions (SPS), leader nella dettatura professionale, ha annunciato la collaborazione con Nuance Communications in qualità di distributore ufficiale, per l’Europa e l’Asia-Pacifico, di Nuance Dragon Medical One, la soluzione sul cloud leader nel riconoscimento vocale per la documentazione clinica.





Un unico punto vendita per ogni esigenza di trascrizione vocale



Grazie a questo accordo, SPS diventa un punto di riferimento unico per i partner e i rivenditori di soluzioni sanitarie che forniscono capacità di dettatura, riconoscimento vocale e software di trascrizione, oltre a qualsiasi prodotto hardware.

