Riassunto: Sound Vaccine si garantisce un impegno di capitale da 180.000.000.000 KRW da GEM mentre punta alla quotazione al KOSDAQ

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Sound Vaccine, Inc., (“Sound Vaccine”), produttore leader di sistemi medici avanzati per l’udito e di prodotti brevettati per la salute dell’udito, annuncia la sigla di un accordo (“Accordo”) con GEM Global Yield LLC SCS (“GGY”), il gruppo privato di investimenti alternativi con sede nel Lussemburgo, per la fornitura a Sound Vaccine di un meccanismo di sottoscrizione di azioni con un tetto massimo di KRW 180.000.000.000 per un periodo di 36 mesi a partire dall’8 giugno 2023. Il meccanismo di sottoscrizione di azioni consentirà a Sound Vaccine di richiamare fondi mediante l’emissione a GEM di azioni ordinarie. Sound Vaccine determinerà la tempistica e la dimensione massima di tali richiami (drawdown), senza vincoli relativi a obblighi di richiami minimi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Sound Vaccine: soundvaccine.com, skwak@soundvaccine.com, +1-661-207-1307



GEM: www.gemny.com, info@gemny.com, +1-242-702-8794



Farazad Investments (Consulenti) korosh@farazadinvest.com