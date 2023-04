Riassunto: SoSafe sceglie Gonçalo Gaiolas, ex responsabile prodotti di OutSystems, come Chief Product Officer

COLONIA, Germania–(BUSINESS WIRE)–SoSafe, fornitore europeo leader nella consapevolezza e nella formazione per la sicurezza, oggi ha annunciato la nomina a Chief Product Officer (CPO) di Gonçalo Gaiolas, ex alto dirigente e responsabile dell’attività prodotti presso OutSystems. Gaiolas sarà responsabile dell’intera organizzazione dei prodotti di SoSafe e ne promuoverà l’ulteriore innovazione, oltre a consolidare la posizione dominante dell’azienda in questo settore a livello globale.





Niklas Hellemann, co-fondatore e CEO di SoSafe, ha dichiarato: “ La missione di SoSafe è supportare le aziende nella trasformazione dei dipendenti in asset attivi per la difesa informatica. Da anni la cybercriminalità sta diventando sempre più professionale, ma con l’emergere dei “Large Language Models” (LLM), supportati dall’IA, questa situazione assume nuove dimensioni a causa dell’enorme potenziale raggiunto in termini di scalabilità e di pericolosità”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Stampa

Per ulteriori domande rivolgersi ad Laura Hartmann, all’indirizzo press@sosafe-awareness.com