Riassunto: Soracom collabora con Orange Wholesale France per espandere i servizi per la connettività IoT su scala globale

Le nuove soluzioni renderanno l’implementazione di prodotti IoT a livello globale veloce e conveniente sotto il profilo economico

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–In linea con il suo impegno di offerta della connessione con il massimo livello di affidabilità e disponibilità per dispositivi IoT distribuiti in qualsiasi parte del mondo, Soracom, Inc., fornitore di portata globale di soluzioni avanzate per la connettività IoT, ha annunciato quest’oggi di aver stipulato un contratto con Orange Wholesale France per espandere la propria rete per la connettività IoT in tutto il mondo.

Soracom offre un pacchetto altamente competitivo di soluzioni per la connettività IoT e funzionalità avanzate per la gestione di reti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Justine Schneider



Calysto Communications



jschneider@calysto.com

Ufficio: 404-266-2060, interno 507