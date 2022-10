Riassunto: Sono stati selezionati i partner di distribuzione per il nuovo e rivoluzionario servizio di connettività in volo per la business aviation SwiftJet di Inmarsat

Il servizio di connettività di bordo per la business aviation più veloce al mondo in banda L è ora disponibile per i clienti tramite Satcom Direct e Honeywell

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Il nuovo e rivoluzionario sistema di Inmarsat SwiftJet, il servizio di connettività a bordo per il mercato dell’aviazione d’affari ha superato un’importante pietra miliare, dopo che i pesi massimi del settore Satcom Direct e Honeywell sono stati nominati primi partner di distribuzione globale.

L’annuncio arriva meno di cinque mesi dopo il lancio di SwiftJet come il servizio di connettività di bordo per la business aviation più veloce al mondo in banda L, ricevendo una risposta estremamente positiva dal mercato. Il servizio entrerà in funzione nella prima metà del 2023 e i clienti potranno interagire con i loro partner di distribuzione preferiti, oltre che con i fabbricanti di aeromobili e i fornitori di installazioni, per iniziare le discussioni sui piani tariffari, i contratti di servizio, la fattibilità degli aggiornamenti e altro ancora.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente media: press@inmarsat.com