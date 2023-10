Riassunto: Sono aperte le registrazioni allo SPIE Photonics West 2024

Programmate ora la partecipazione al più grande evento di ottica e fotonica dell’anno









BELLINGHAM, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Sono aperte le registrazioni per SPIE Photonics West 2024, che si svolgerà dal 27 gennaio al 1° febbraio al Moscone Center di San Francisco. Il più grande congresso e fiera annuale nel settore dell’ottica e della fotonica offre una settimana ricca di eventi, con oltre 4.500 presentazioni tecniche, e la partecipazione di più di 1.200 aziende in tre mostre a tema. Photonics West raduna ricercatori, innovatori, ingegneri e leader commerciali da tutto il mondo per una settimana coinvolgente che vedrà condivisioni di ricerca, formazione di collaborazioni e scambi che ispirano l’innovazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Daneet Steffens



Manager, Pubbliche relazioni



daneets@spie.org

+1 360 685 5478



@SPIEtweets