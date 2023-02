Riassunto: Sonar lancia SonarQube 9.9 LTS per aiutare le aziende a ottenere codici puliti

La velocità, la sicurezza e la scalabilità migliorate di Sonar consentono alle aziende di aumentare in maniera sistematica e prevedibile la qualità dei loro codici

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–SonarSource, fornitore leader di soluzioni per codici puliti, ha lanciato oggi SonarQube 9.9 Long-Term Support (LTS). Questo nuovo prodotto consente alle aziende di ottenere in maniera rapida, sicura e scalabile, codici puliti. Con analisi di richieste pull accelerate, supporto per la costruzione e l’implementazione di applicazioni sicure native per il cloud, funzionalità di livello enterprise sofisticate e tante innovazioni legate a motore di rilevamento ed educazione contestuale, SonarQube 9. 9 LTS offre alle aziende tutti gli strumenti per fornire nuovo valore aziendale e mantenere il valore dei propri software sul lungo termine.

