Riassunto: Solynta e Incotec annunciano la sigla di una partnership finalizzata a ottimizzare i risultati ottenibili con semi di patate veramente ibride

WAGENINGEN e ENKHUIZEN, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Solynta, azienda innovatrice nello sviluppo di patate ibride e Incotec, azienda che migliora i semi di varie piante, hanno stretto un accordo di collaborazione che unendone le forze permetterà di offrire tecnologia avanzata per il perfezionamento dei semi e tecniche genetiche all’avanguardia alle aziende agricole che coltivano patate dovunque nel mondo.

Solynta è un’azienda olandese che produce patate ibride per creare un futuro più sostenibile. Per venire incontro alle esigenze delle aziende agricole ha sviluppato una linea unica di varietà ibride di patate affidabili, produttive e resistenti alle variazioni climatiche. Incotec, un’azienda globale che migliora i semi di varie piante, ha sviluppato tecnologie che includono un nuovo metodo di pellettizzazione e una formula di priming dei semi adattata specificamente per autentici semi di patate.

