Riassunto: Solidigm rafforza la leadership del portafoglio di SSD IA con aggiunte rapidissime alla propria linea di prodotti D7

Le unità SSD D7-PS1010 e D7-PS1030 di Solidigm™ sono sviluppate per mettere il turbo agli esigenti carichi di lavoro moderni e per alimentare le fasi più critiche dal punto di vista delle prestazioni della pipeline di dati IA





RANCHO CORDOVA, California–(BUSINESS WIRE)–Solidigm, fornitore leader di soluzioni innovative per memoria flash NAND, ha annunciato oggi il lancio delle unità di memoria a stato solido (SSD) per data center di SolidigmTM D7-PS1010 e D7-PS1030. In qualità di unità SSD PCIe 5.0 1 più veloci oggi distribuite in volumi, esse sono adatte all’intensità di I/O che si rileva nei moderni carichi di lavoro mainstream, misti e incentrati sulla scrittura.

“Le unità SSD D7-PS1010 e D7-PS1030 di Solidigm sono state sviluppate scrupolosamente per soddisfare i requisiti IO in crescita in un ampio ventaglio di carichi di lavoro, come server generici, OLTP, storage basato su server, sistemi a supporto delle decisioni e IA/ML”, ha dichiarato Greg Matson, vicepresidente senior della pianificazione strategica e del marketing a Solidigm.

