Riassunto: SoftServe si unisce al team internazionale impegno nello sviluppo di tecnologie relative a rampe di lancio e allunaggio finanziate dalla NASA

Varie aziende cooperano per sviluppare tecnologie per la realizzazione di rampe di lancio e sistemi di allunaggio con finanziamenti dal programma STTR 2023 della NASA

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, una delle principali aziende nel settore dei servizi digitali e della consulenza informatica, ha annunciato i suoi piani di cooperazione con una coalizione internazionale impegnata in un progetto finanziato dalla NASA per lo sviluppo di tecnologie lunari avviato quando Astroport Space Technologies, un’azienda con sede a San Antonio, ha ottenuto un finanziamento di fase 2 NASA STTR 2023 per lo sviluppo di tecnologie di realizzazione di rampe di atterraggio per ambienti estremi e che consentano allunaggi più sicuri.





Il team SoftServe responsabile dello sviluppo di soluzioni di automazione avanzata e robotica opererà sotto la direzione di Astroport e in collaborazione con un consorzio di partner globali alle attività congiunte di fabbricazione sulla Luna.

