Riassunto: SoftServe rileva Hoverstate

L’investimento coniuga la presenza globale di SoftServe con la competenza di Hoverstate nell’automazione dei processi digitali, per raggiungere una base di clienti in crescita che richiede soluzioni software incentrate sul fattore umano

L’offerta dinamica e la presenza globale di SoftServe integrano l’esperienza di Hoverstate nell’automazione dei processi intelligenti e la sua partnership strategica con Pega Platform di Pegasystems, il fornitore di piattaforme low-code che consente alle aziende leader a livello mondiale di ‘Build for Change®’. Ora i clienti dispongono di un miglior accesso a processi digitali accelerati sul cloud e di una maggiore efficienza di sviluppo attraverso dati e analisi, IA/ML e ingegneria del software basata sull’esperienza.

