Riassunto: SoftServe pubblica la Relazione sulla sostenibilità 2021

La relazione conferma l’impegno aziendale verso gli obblighi e le pratiche di sostenibilità in quanto membro del Patto globale delle Nazioni Unite

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, prestigiosa società di consulenza, nonché una delle voci più autorevoli del settore digitale, ha pubblicato la Relazione sulla sostenibilità aziendale per il 2021. Redatta ai sensi degli standard di rendicontazione globale (Global Reporting Initiative, GRI), la relazione evidenzia l’impegno di SoftServe verso le pratiche di sostenibilità in quanto membro attivo del Global Compact (Patto globale) delle Nazioni Unite. La relazione fornisce una panoramica delle iniziative di responsabilità sociale d’impresa (corporate social responsibility, CSR) dell’azienda, comprese quelle riguardanti governance della CSR, formazione IT, gestione ambientale e progressi nel campo della diversità, dell’equità e dell’inclusione (diversity, equity & inclusion, DE&I).





“La missione di SoftServe è permettere a persone di talento di cambiare il mondo” ha dichiarato l’amministratore delegato Chris Baker.

