Riassunto: SoftServe presenta Sage, l’esploratrice IA, a Money20/20

L’avatar digitale di IA generativa alimentato da NVIDIA è in grado di dimostrare in che modo gli istituti finanziari possono adottare nuove tecnologie per offrire ai clienti servizi a valore aggiunto

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, fornitore leader di servizi di consulenza IT e digitali, presenterà Sage, l’esploratrice IA, una consulente di intelligence finanziaria alimentata da IA generativa tramite NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE), in occasione di Money20/20 USA. A partire dal 22 ottobre, i visitatori potranno interagire con l’esperienza immersiva in grado di offrire informazioni e formazione in ambito finanziario presso lo stand 13117.





Sage, l’esploratrice IA, è arricchita con un modulo ChatGPT personalizzato integrato da avatar visivi e contenuti dinamici. Offre l’elaborazione di informazioni in tempo reale per un processo decisionale interattivo e consigli finanziari personalizzati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kayla Cash



Responsabile delle relazioni pubbliche globali



SoftServe, Inc.



kcash@softserveinc.com