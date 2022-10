Riassunto: SoftServe premiata ai 2022 Brandon Hall Group Excellence in Leadership Development Awards

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, un’autorità e una società di consulenza leader nel settore digitale, ha vinto la medaglia d’argento nella categoria Best Advance in Senior Manager Development in occasione dei 2022 Brandon Hall Group Excellence in Leadership Development Awards. La società è stata premiata per il Delivery Directors Learning Program (DDLP), un programma di leadership interno unico nel suo genere, offerto attraverso l’ecosistema di apprendimento di SoftServe, SoftServe University.





Il DDLP introduce il ruolo del direttore di consegna e aiuta i manager a dominare le competenze fondamentali attraverso una formazione pratica basata su scenari. Il programma è costituito da sei moduli e dura sei mesi. Gli argomenti comprendono lo sviluppo del personale, la gestione finanziaria, l’espansione su nuovi mercati e la comunicazione con i clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

