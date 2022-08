Riassunto: SoftServe ottiene lo status di Competenza specialistica per servizi cloud nativi veicolati da VMware™

Il conferimento dello status di partner principale attesta la capacità di offerta da parte di SoftServe di soluzioni tecnologiche all’avanguardia veicolate da VMware

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, prestigiosa impresa di consulenza, nonché una delle voci più autorevoli del settore digitale, è stata nominata partner principale ai sensi del programma di certificazione per la modernizzazione delle applicazioni di VMware. Questa è la prima volta che SoftServe è stata nominata partner ad alto valore per servizi innovativi nella categoria soluzioni cloud native veicolate da VMware, il che contribuirà a consolidare ulteriormente la cooperazione tra le due aziende in tutta l’Europa.





“Questi riconoscimenti sono pietre miliari importanti per noi e confermano il nostro impegno costante verso l’apprendimento e lo sviluppo in collaborazione con i nostri partner e clienti”, ha affermato Volodymyr Semenyshyn, presidente EMEA di SoftServe.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

