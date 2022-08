Riassunto: SoftServe ottiene la Specializzazione avanzata Microsoft Azure per Kubernetes

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, prestigiosa società di consulenza, nonché una delle voci più autorevoli del settore digitale, ha annunciato quest’oggi di aver conseguito la Specializzazione avanzata Microsoft Azure per Kubernetes. Tale riconoscimento attesta la perizia tecnica e la vasta esperienza di SoftServe nell’implementazione di iniziative per la trasformazione digitale utilizzando Azure, oltre a rafforzare la duratura collaborazione dell’azienda con Microsoft.





Questa specializzazione vene rilasciata a seguito di una meticolosa procedura approfondita in più fasi verificata da revisori terzi indipendenti. Tale procedura contempla una verifica indipendente delle prassi osservate dall’azienda in ambito tecnico, del numero di esperti impiegati e della documentazione relativa a progetti portati a termine per conto di clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

