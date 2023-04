Riassunto: SoftServe ottiene la certificazione TISAX per la sicurezza informatica nel settore automotive

FRANCOFORTE SUL MENO, Germania–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, leader nello sviluppo software e nella consulenza IT, ha ottenuto la certificazione TISAX. I siti SoftServe di Francoforte sul Meno, Breslavia e Leopoli hanno ricevuto questa importante certificazione da parte di TÜV Nord nel mese di dicembre 2022.

Il TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) è lo standard per la sicurezza informatica dell’Associazione tedesca del settore degli autoveicoli (VDA), nonché un importante requisito per i servizi IT a supporto del comparto automobilistico in Germania. La certificazione richiede ai fornitori di servizi IT dell’industria automotive di soddisfare gli standard più elevati nella sicurezza delle informazioni e nell’elaborazione dei dati, e stabilisce requisiti elevati su processi, tecnologie e misure organizzative.

