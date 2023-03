Riassunto: SoftServe ottiene la certificazione ISO 14001:2015 per il suo sistema di gestione ambientale

Questa certificazione dimostra che il riuscito approccio all’alleggerimento dell’impronta ambientale di SoftServe è all’avanguardia nella trasformazione digitale.

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–SoftServe ha annunciato di aver conseguito la certificazione ISO 14001:2015, la norma internazionale per i sistemi di gestione ambientale (EMS). La certificazione riflette l’impegno di SoftServe verso la sostenibilità ambientale e mette in evidenza i suoi processi di miglioramento continuo a basse emissioni di carbonio.

Per ottenere la certificazione ISO 14001:2015, le aziende devono completare un audit completo dimostrando la consapevolezza del proprio impatto ambientale e le attività messe in atto per la riduzione dell’impronta ecologica.

Nel corso dell’anno passato, SoftServe ha ridotto di oltre il 55% le emissioni direttamente legate alla produzione e ha riutilizzato oltre il 90% dei dispositivi IT. Ha anche introdotto una politica di gestione ambientale che si estende a tutto il prossimo decennio.

