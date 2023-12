Riassunto: SoftServe nominata Challenger nel Quadrante Magico 2023 per i servizi di sviluppo di software personalizzato in tutto il mondo

Riconosciuti per la nostra capacità di esecuzione e per la completezza della visione

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, un fornitore premier di servizi digitali e di consulenza IT, oggi ha annunciato di essere stato nominato da Gartner® come Challenger nel 2023 Magic Quadrant™ for Custom Software Development Services, Worldwide (Servizi di sviluppo di software personalizzato in tutto il mondo). SoftServe è stata riconosciuta per la sua capacità di esecuzione e per la completezza della visione.





“SoftServe è riconosciuta in tutto il mercato come partner preferito per alcuni dei fornitori e delle aziende più importanti al mondo nel settore tecnologico”, ha dichiarato Alex Chubay, CTO di SoftServe. “Il nostro approccio prevede una prospettiva olistica che comprende abilità negli affari, esperienza utenti, progettazione dei dati e del cloud, assieme a tecnologie all’avanguardia – come l’intelligenza artificiale generativa – che consente ai nostri clienti di realizzare prodotti digitali premiati e trasformare le loro attività”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kayla Cash



Responsabile globale delle pubbliche relazioni



SoftServe, Inc.



kcash@softserveinc.com