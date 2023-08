Riassunto: SoftServe lancia un laboratorio basato sull’IA generativa

Il laboratorio specializzato amplia le funzionalità IA/ML di SoftServe per accelerare l’adozione in casi pratici e la scoperta del valore dell’IA generativa

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, una delle principali aziende nel settore dei servizi digitali e della consulenza informatica, annuncia il lancio del suo Generative AI Lab per aiutare le imprese a conseguire risultati tangibili implementando soluzioni basate sull’IA generativa. Il nuovo laboratorio amplia le funzionalità AI/ML di SoftServe grazie sia alla ricerca e sviluppo di un modello generativo avanzato in applicazioni IA multimodali sia all’impegno di un gruppo dedicato di esperti per utilizzare e accelerare la potenza trasformativa dell’IA generativa dalla scoperta all’adozione in casi pratici.





“A differenza di altre aree in cui si adottano best pratice sviluppate e consolidate, l’IA generativa si distingue per le sue caratteristiche innovative e le proprietà emergenti che rivelano non solo innovazione tecnologica ma anche rivoluzionari casi d’uso che possono ridefinire le strategie aziendali”, spiega Alex Chubay, Direttore tecnico SoftServe.

