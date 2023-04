Riassunto: SoftServe conquista il Premio partner d’eccellenza dell’anno assegnato da NVIDIA

MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, leader nello sviluppo software e nella consulenza IT, ha ottenuto da NVIDIA il premio Partner d’eccellenza dell’anno in termini di impatto, a dimostrazione delle ripercussioni significative generate in tutti i paesi e nelle aree di competenza, tra cui i risultati ottenuti nel campo della progettazione.

SoftServe, in qualità di aderente a NVIDIA Partner Network (NPN), grazie al suo lavoro collaborativo con NVIDIA ha dato il via a un progresso rivoluzionario per aziende come Valeo, leader globale nella mobilità. SoftServe di recente ha sfruttato la tecnologia Omniverse targata NVIDIA e ha creato duplicati fotorealistici di prodotti fisici di illuminazione in uno spazio virtuale per i prodotti di Valeo destinati alle luci degli autoveicoli.

