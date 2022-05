Riassunto: SoftServe apre un centro di distribuzione a Bucarest, in Romania, per espandere la propria presenza nell’area

L’ingresso della società nell’area ricca di nuovi talenti rientra nella strategia di espansione globale dell’azienda

BUCAREST, Romania–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, prestigiosa società di consulenza nonché autorevole voce del settore digitale, ha aperto un nuovo centro di distribuzione a Bucarest, in Romania, in linea con la strategia di espansione delle proprie capacità di distribuzione globali. Dopo la recente inaugurazione di centri di distribuzione in America Latina, SoftServe conta attualmente 31 centri di distribuzione in diverse località del mondo, dedicati a diversi settori chiave del mondo informatico. La nuova sede fornirà ai clienti servizi essenziali, dalla progettazione di prodotti, sistemi e applicazioni fino allo sviluppo e alla migrazione al cloud.





SoftServe, che conta oltre 13.000 dipendenti in tutto il mondo, opera nell’Europa orientale dal 2014.

