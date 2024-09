Riassunto: SoftBank Corp. e Intelsat lanciano una collaborazione storica per la creazione di reti ubique

MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–SoftBank Corp. (“SoftBank”) e Intelsat hanno sottoscritto un accordo di collaborazione innovativo che porterà al lancio di un’unica “rete ubiqua” che consentirà ai clienti di rimanere connessi ovunque vadano. SoftBank e Intelsat condurranno congiuntamente attività di ricerca e sviluppo di connessioni 5G senza soluzione di continuità tra le reti mobili terrestri e le reti di comunicazione satellitare.









In una società in cui chiunque è sempre più dipendente dalla possibilità di rimanere connesso ovunque, la disponibilità di telecomunicazioni comode e sempre attive è fondamentale. Tuttavia, nonostante l’imminente raggiungimento della mobilità autonoma con automobili, navi, droni e altri veicoli, molte aree sono ancora prive di copertura di rete mobile terrestre e richiedono dispositivi e account separati per connettersi alle reti non terrestri.

