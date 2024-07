Riassunto: Società di servizi rumena affronta le perdite idriche con un’analisi avanzata dei dati

ApaVital S.A. ottimizzerà 4.000 chilometri di tubature per proteggere la fornitura idrica di 500.000 persone nella regione di Iasi

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Una società di servizi romena sta utilizzando l’analisi avanzata dei dati per trasformare la propria infrastruttura e gestire le perdite idriche in tempo reale. ApaVital S.A., che serve più di mezzo milione di utenti nella regione di Iasi, adotterà un software di integrazione intelligente dei dati per ottimizzare la sua rete, rilevare e impedire perdite e garantire una fornitura idrica più sostenibile per le proprie comunità.





In Romania, circa il 41% dell’acqua viene persa prima che raggiunga i consumatori a causa di fuoriuscite. 1 Per affrontare il problema in previsione delle nuove soglie di perdita prescritte dalla direttiva riveduta sull’acqua potabile, ApaVital adotterà Xylem Vue gestito da GoAigua, un software e una piattaforma di analisi all’avanguardia del leader globale per la tecnologia idrica Xylem (NYSE: XYL).

