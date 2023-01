Riassunto: Snow Software ottiene la verifica Oracle GLAS per Oracle Fusion Middleware come fornitore di strumenti di terze parti

L’ultima verifica offre ai clienti un’esperienza semplice per monitorare e ottimizzare i loro investimenti Oracle

STOCCOLMA e AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Snow Software, il leader globale nell’intelligence tecnologica, oggi ha annunciato di essere stato verificato dal programma Oracle Global License Advisory Services (GLAS) come fornitore di strumenti di terzi per Oracle Fusion Middleware. Questo si aggiunge alla verifica di Oracle Database e Oracle Database Options che Snow ha ricevuto nel 2022, in grado di offrire ai clienti una fonte verificata di dati sui loro ambienti Oracle.

Quest’ultima verifica consente ai clienti di raccogliere dati da Oracle Fusion Middleware, assieme a Oracle Database e Oracle Database Options, attraverso la propria soluzione Snow e di inviare i dati a License Management Services (LMS) e a GLAS di Oracle.

