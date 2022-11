Riassunto: Snow Software lancia nuove funzionalità finalizzate ad aiutare i team ITAM a mantenere il controllo dei costi sul cloud

Le nuove funzionalità mettono in grado le aziende di gestire meglio i costi sul cloud, ottenere visibilità nei contenitori e creare un’impresa sostenibile

STOCCOLMA e AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Snow Software, leader mondiale nel settore dell’intelligence per la tecnologia, oggi ha annunciato il lancio di nuove e migliori funzionalità pensate per sostenere i dirigenti IT che cercano di negoziare termini contrattuali migliori, ridurre gli oneri di gestione e aumentare l’efficienza a tutti i livelli dell’azienda durante questo periodo di incertezza macroeconomica. Queste recentissime funzionalità offrono una visualizzazione più approfondita degli investimenti IT di un’azienda e dell’impatto sul business, fornendo nuove modalità per ottimizzare i costi e assicurare il valore di tecnologie complesse come quelle dei contenitori e dei servizi cloud.

